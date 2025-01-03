Дрон ВСУ попытался атаковать дом, в котором находился Гладков

Украинские боевики попытались ударным дроном атаковать дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале .

Он уточнил, что жительница Мурома на личном приеме рассказала, что летом 2024 года была вынуждена выехать с семьей из населенного пункта после атак националистов. Гладков пообещал, что осмотрит разрушение дома и магазина вместе с ее сыном.

«Прилетел дрон, пока осматривали дом. Коллеги сбили его из стрелкового оружия. Переговорили с исполняющим обязанности главы села Виктором Ивановичем, договорились о дополнительной помощи местным жителям детекторами дронов и продуктами», — написал губернатор.

Гладков в ходе осмотра поручил составить акты на выплаты компенсаций за поврежденное имущество. Поврежденные стены решили временно закрыть панелями, так как текущая оперативная обстановка не позволяет полноценно восстановить здания.

Ранее стало известно, что житель Брянской области погиб при минометном обстреле ВСУ.