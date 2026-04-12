Мужчина пострадал от удара дрона ВСУ в Белгородском округе

Гладков: дрон ВСУ ударил по дороге под Белгородом, пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
После удара беспилотника сам добрался до Ракитянской центральной районной больницы. Медики выявили у него минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
«Медицинская помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение», — резюмировал губернатор.
Во время атаки дрон также повредил автомобиль.
Днем ранее похожая атака пришлась на дорогу Зозули — Грузское в Борисовском округе. Тогда украинский БПЛА взорвался рядом с машиной, из-за чего мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу.