Мужчина погиб в подорванном дроном ВСУ авто под Белгородом

Украинский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая под Грайвороном. Погиб один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ночью дроны противника в очередной раз атаковали Белгородскую область. В селе Ясные Зори повреждения получили несколько домов и авто, сгорел гараж. На места происшествий прибыли спецслужбы.

Накануне ВСУ обстреляли в селе Репное движущиеся по трассе легковые и грузовой автомобили. Пострадал водитель одной из машин. Дронами боевики атаковали село Илек-Пеньковка, там начались пожары в двух квартирах.