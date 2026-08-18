Мужчина погиб в Белгородской области при атаке БПЛА

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали семь мирных жителей, один из них погиб. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекинском округе в поселке Поляна дрон атаковал грузовик. Водитель скончался на месте от ран, машина полностью выгорела.

В самом Шебекине от прилета БПЛА загорелась кровля хозпостройки — пожарные оперативно справились с огнем. В районе села Купино взрыв дрона уничтожил микроавтобус.

В Белгородском округе в селе Отрадное при атаке на автомобиль осколочные ранения плеча и спины получил мужчина. В поселке Политотдельский удар по грузовику привел к тяжелой травме — пострадавшего с ампутацией ноги госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода.

Там же взрывная волна выбила стекла в квартире многоквартирного дома и повредила легковушку. В селе Никольское осколки повредили фасад и окна частного домовладения.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол женщина получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую направили в Борисовскую ЦРБ. В городе Грайворон от прилета снаряда пострадали стекла в многоквартирном доме.

Ранее в Коломне после падения обломков сбитого беспилотника повреждения получили шесть автомобилей, торговый комплекс и несколько квартир.