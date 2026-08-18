В Коломне при падении обломков БПЛА загорелись торговые павильоны

Шесть автомобилей, торговый комплекс и несколько квартир получили повреждения в Коломне после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Александр Гречищев в телеграм-канале .

По его словам, утром силы ПВО уничтожили БПЛА, после чего упавшие фрагменты аппарата вызвали возгорание торговых павильонов. Кроме шести машин на парковке, повреждено остекление торгового комплекса и квартир в расположенных поблизости домах.

Один мужчина порезал ногу осколком стекла. Травма оказалась незначительной, медицинская помощь ему не потребовалась. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

На месте продолжают работать экстренные службы, территория временно закрыта для движения автомобилей и пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате масштабной атаки беспилотников на регион пострадали три человека. Загорелась кровля многоквартирного дома, один из дронов попал в склад Wildberries.