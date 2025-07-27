Мужчина погиб при пожаре после падения обломков дрона ВСУ в Ленобласти

По данным главы области, в отражении атаки задействовали системы ПВО, силы ленинградского военного округа и военно-морской базы. В небе над регионом сбили 51 украинский дрон.

В результате падения обломков беспилотника возник пожар, в огне погиб мужчина. Еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков, отметил Дрозденко и добавил, что всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана помощь.

В результате налета БПЛА в Ленобласти травмы получила жительница Ломоносовского района., сообщил ранее Дрозденко. Из-за атаки произошел пожар в трехквартирном доме в поселке Большая Ижора, женщина получила ушибы и порезы, ее доставили в больницу.