Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Бочковке

Мирный житель погиб во время атаки по селу Бочковка со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал Гладков.

В этот же день атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. В трех квартирах выбило остекление, несколько ударов пришлось по школе. Повреждения также получили легковушка и грузовик.

В селе Муром дрон подорвал движущуюся по трассе легковушку. В результате управлявшая автомобилем женщина получила ранение правой лопатки и минно-взрывную травму. ВСУ также повредили ЛЭП, из-за чего без света осталась часть Шебекина.