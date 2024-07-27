Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Бочковке

Гладков: ВСУ атаковали село Бочковка, погиб мирный житель

Фото: РИА «Новости»

Мирный житель погиб во время атаки по селу Бочковка со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал Гладков.

В этот же день атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. В трех квартирах выбило остекление, несколько ударов пришлось по школе. Повреждения также получили легковушка и грузовик.

В селе Муром дрон подорвал движущуюся по трассе легковушку. В результате управлявшая автомобилем женщина получила ранение правой лопатки и минно-взрывную травму. ВСУ также повредили ЛЭП, из-за чего без света осталась часть Шебекина.

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