Из-за атак ВСУ жители белгородских сел остались без света

Губернатор Гладков: из-за ударов ВСУ в Шебекине и пяти селах пропал свет

Украинские боевики атаковали Грайворонский и Шебекинский городские округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что в селе Муром дрон подорвал движущуюся по трассе легковушку. В результате управлявшая автомобилем женщина получила ранение правой лопаточной области и минно-взрывную травму.

«Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело», — указал губернатор.

ВСУ также повредили ЛЭП, из-за чего без света остались часть Шебекина, села Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка.

Прилеты снарядов зафиксировали в населенных пунктах Глотово и Гора-Подол. Обстрелы повредили линию энергопередачи и обесточили два села: Глотово и Безымено.

Ранее украинские боевики с помощью дрона сбросили взрывчатку на двух рыбаков в деревне Елизаветовка. В результате мужчины получили ранения.