Из-за атак ВСУ жители белгородских сел остались без света

Губернатор Гладков: из-за ударов ВСУ в Шебекине и пяти селах пропал свет

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики атаковали Грайворонский и Шебекинский городские округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в селе Муром дрон подорвал движущуюся по трассе легковушку. В результате управлявшая автомобилем женщина получила ранение правой лопаточной области и минно-взрывную травму.

«Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело», — указал губернатор.

ВСУ также повредили ЛЭП, из-за чего без света остались часть Шебекина, села Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка.

Прилеты снарядов зафиксировали в населенных пунктах Глотово и Гора-Подол. Обстрелы повредили линию энергопередачи и обесточили два села: Глотово и Безымено.

Ранее украинские боевики с помощью дрона сбросили взрывчатку на двух рыбаков в деревне Елизаветовка. В результате мужчины получили ранения.

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

«Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен

ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте