Мужчина под Курском погиб, спасая брата-инвалида из загоревшегося от удара БПЛА дома

Мужчина под Курском погиб, спасая инвалида из загоревшегося от удара БПЛА дома

В Курской области 69-летний мужчина погиб, спасая брата-инвалида из пожара, возникшего по вине ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

В поселке Велье Рыльского района украинский БПЛА ударил по дому, в котором жил мужчина-инвалид, здание загорелось. Брат хозяина бросился на помощь.

Вместе с соседям он смог вытащить родственника через окно, но сам выбраться из горящего дома не успел.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов», — написал Хинштейн.

Ранее в Курской области при ударе беспилотника по автомобилю погибла женщина. Находившийся за рулем 74-летний мужчина был ранен и контужен.