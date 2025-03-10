Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Шелаево Валуйского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Оба пострадавших ехали в автомобиле. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Их отправили в центральную районную больницу.

Также дроны атаковали частный дом в поселке Уразово того же округа и сельскохозяйственное предприятие в селе Белянка недалеко от Шебекина. На местах происшествий работают экстренные службы.

Ранее ВСУ сбросили беспилотник на машину скорой помощи в Херсонской области. Сами медики не пострадали, но автомобиль вместе с оборудованием сгорел дотла.

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