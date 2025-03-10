Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в белгородском селе
Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Шелаево Валуйского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оба пострадавших ехали в автомобиле. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Их отправили в центральную районную больницу.
Также дроны атаковали частный дом в поселке Уразово того же округа и сельскохозяйственное предприятие в селе Белянка недалеко от Шебекина. На местах происшествий работают экстренные службы.
Ранее ВСУ сбросили беспилотник на машину скорой помощи в Херсонской области. Сами медики не пострадали, но автомобиль вместе с оборудованием сгорел дотла.
Подмосковные специалисты устранили 19 коммунальных аварий в ДНР за неделю
Глава Чехова поздравил с 8 Марта участниц клуба «Активное долголетие»
Конкурс на лучшего почтальона проведут в Подмосковье
«Три-четыре человека лежало». Место страшного ДТП на остановке в Казани сняли на видео
Концерт к Международному женскому дню прошел в Наро-Фоминске
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте