Мужчина и женщина получили ранения при детонации дрона ВСУ в белгородском селе

Два человека получили осколочные ранения из-за детонации украинского беспилотника в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе» .

«С осколочными ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу № 2 Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно», — написали в сообщении штаба.

Из-за детонации FPV-дрона в селе Дорогощь Грайворонского округа загорелся легковой автомобиль. В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка БПЛА атаковал предприятие, повреждения получили одно из зданий и газовая труба.

Ранее оперштаб сообщил, что при ударе FPV-дрона по предприятию в поселке Отрадовском погиб человек, находившийся на территории. Мужчина скончался от полученных травм.