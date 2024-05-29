Муж Елены Блиновской покинул воинскую часть в ДНР и пропал

Муж блогера Елены Блиновской Алексей покинул расположение воинской части в Донецке и пропал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Он больше не служит у нас», — уточнил собеседник издания.

Источник канала добавил, что Блиновский стал пулеметчиком, и его переводят в другое подразделение в ДНР. Сейчас он находится в статусе «переоформления». После прохождения дополнительного обучения его отправят на линию боевого соприкосновения.

При этом Telegram-канала Mash со ссылкой на сослуживцев Блиновского сообщил, что он уехал из воинской части в Москву на следственные действия. Супруг «королевы марафонов» выехал в ночь с воскресенья на понедельник, но до столицы так и не добрался. Следователи предположили, что он пытается скрыться. Дело о самовольном оставлении части против него заводить пока не стали.

Однако адвокат Эльман Пашаев в разговоре с телеканалом Рен-ТВ опроверг сообщения, что Блиновский покинул зону СВО. Правозащитник уточнил, что следователи завершили проверку законности нахождения бизнесмена на фронте и оставили его на службе.

Ранее Блиновский участвовал в работе со снабжением БПЛА. Он за свой счет он привозил дроны в 95-й мотострелковый полк. Нареканий за время службы у него нет.