Муж и жена погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Байцуры Белгородской области супружеская пара погибла при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал он.

Супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Гладков от всех жителей области выразил искренние соболезнования.

