Музей лицея № 21 в Химках пополнился новыми экспонатами из зоны СВО

Участник специальной военной операции и волонтеры Химок передали в музей лицея № 21 новые экспонаты. Экспозиция школьного музея пополнилась саперской лопаткой, каской солдата и подбитым дроном.

Беспилотник при взрыве ранил военнослужащего. Боец своим телом накрыл товарища, приняв удар на себя. Героический подвиг отметили Орденом Мужества.

«Живой пример героя намного лучше тысячи наших слов. Кстати, музей в лицее существует уже более 70 лет. В нем собраны предметы времен Великой Отечественной войны, теперь есть и отдельная экспозиция, посвященная СВО», — рассказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Помимо этого, учащимся лицея № 21 рассказали об истории написания произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Мероприятие приурочили к 85-летию со дня завершения написания романа. Гостям представили концертную программу.

«„Тихий Дон“ принес Шолохову известность не только в России, но и на мировом уровне. Роман имел огромный успех среди читателей, так как на его страницах автором была дана ясная картина того, чем жил и что пережил наш народ в годы Гражданской и Первой мировой войн», — рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая направлена на сохранение исторической памяти.