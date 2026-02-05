Музей истории религии в Петербурге получил новые экспонаты

Государственному музею истории религии передали новые экспонаты, которые отражают духовную жизнь Новороссии и военнослужащих разных вероисповеданий в зоне спецоперации. Предметы поступили в коллекцию в честь открытия года 95-летия музея.

На торжественной церемонии музейным работникам передали походную икону святого благоверного князя Александра Невского, побывавшую в блиндажных храмах в зоне СВО. Также музей получил полное облачение имама, в котором Марат Тлегенович Аршабаев посещал госпиталя, военные части, принимал присягу, выезжал в зону боевых действий.

Предметы можно будет увидеть в экспозициях «История русского православия» и «Ислам». Экспонаты пополнят коллекцию после того, как их осмотрят реставраторы.

Ранее музей в Подольске получил трофейный квадрокоптер. Беспилотник передал волонтер, который отвозил гуманитарную помощь и подвергся атаке.