Трофейный квадрокоптер передали музею Подольска

В Подольском выставочном зале волонтер Дмитрий Петров передал трофейный квадрокоптер первому заместителю председателя Совета депутатов округа Евгению Патрушеву и представителю Ассоциации ветеранов СВО Артему Падалка. Возможность лично увидеть и потрогать артефакт даст всем желающим представление о том, с чем приходится бороться военнослужащим и насколько опасно в зоне боевых действий.

Дмитрий Петров демобилизовался по ранению, но о боевых товарищах не забывает и каждый месяц отвозит гуманитарную помощь в зону СВО. Во время одной из поездок квадрокоптер противника сбили при попытке атаковать воинское расположение, куда он приехал с грузом, но сработала защита. Волонтер обезвредил вражескую технику, перекусил провода и снял боезапас и аккумулятор.

Коллекция музея постоянно расширяется. Посетить «Военную комнату» можно ежедневно с 10:00 до 18:00 на проспекте Ленина, 113. Вход бесплатный.