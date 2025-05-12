Музей боевой славы открыли в Котельниках

Музей расположен на территории дошкольного учреждения «Детство» в микрорайоне Белая Дача. Инициаторами его создания стали сотрудники детского сада и родственники участников СВО.

Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Здесь можно увидеть трофеи и различные вещи военнослужащих. Руководитель музея Елена Распопина рассказала, что коллекция пока небольшая, но в будущем ее планируют расширить новыми экспонатами. А сейчас каждый из них бережно хранят, чтобы передавать память о героях новым поколениям.

Сын участника СВО из Котельников Александр поделился, что, узнав об этом музее, он решил передать туда вещи отца: именной рюкзак, шевроны и фотографии. После начала СВО мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем, дважды был тяжело ранен тяжелые ранения, но потом снова возвращался на фронт.

На торжественном открытии музея присутствовали сотрудники образовательного комплекса, родные и близкие участников спецоперации, общественные деятели. В рамках мероприятия также состоялась презентация маршрутных карт по местам боевой славы, которые составили воспитанники детского сада.