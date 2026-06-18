Мурашко поблагодарил врачей за помощь раненным при ударе БПЛА под Брянском

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил российских и белорусских врачей, которые спасали жизни пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Медицинская помощь оказана в полном объеме спортивной команде и сопровождающим взрослым, получившим ранения в результате атаки беспилотника. Все пациенты полностью стабилизированы, — сказал он.

Пострадавшим оказывали медпомощь дополнительные бригады врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Белоруссии. Они слаженно работали.

Этим утром пострадавших перевели для лечения в белорусские больницы, находящиеся по месту их жительства, включая Минск. Медики в России и Белоруссии сделали максимально возможное для спасения жизней и здоровья людей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет честного ответа от киевского режима и украинских военных после атаки БПЛА на автобус с белорусами.