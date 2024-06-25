Мурашко навестил в больнице севастопольца, закрывшего собой ребенка при ракетном ударе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил в больнице 45-летнего Петра Романько, пострадавшего при обстреле Севастополя. Мужчина прикрыл собой своего ребенка и был ранен, ребенок не пострадал, сообщила пресс-служба Минздрава.
Персонал дружелюбно поприветствовал Мурашко и проводил в палату. Пациент во время визита министра лежал, однако на здоровье не жаловался — рассказал, что у него все хорошо, чувствует себя нормально, вопросов по лечению нет. Министр поинтересовался его моральным состоянием. Романько снова ответил, что все в порядке.
Медики заверили, что мужчина получает всю необходимую помощь.
ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня. Погибли четыре человека. К утру 25-го в больницах оставались 77 человек, из которых 14 — в тяжелом состоянии. В Москву на лечение эвакуировали 22 пациента, среди которых есть дети.