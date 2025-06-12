Мурал в честь участника СВО Михаила Андрюхина открыли в Серпухове

В День России в память о герое, участнике специальной военной операции Михаиле Андрюхине в Серпухове открыли мурал. Торжественную церемонию посетил и врип главы округа Алексей Шимко.

Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, известный тренер и общественный деятель Михаил Андрюхин в 2023 году отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Бойца с позывным Физрук наградили государственными наградами, включая медаль Жукова.

На церемонию открытия мурала в честь Михаила приехала его мама Татьяна, супруга Екатерина и дети.

«Создание мурала инициировали представители Всероссийского общественного движения „Здоровое Отечество“ для увековечивания памяти о герое», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.