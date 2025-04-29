Мурал к 80-летию Великой Победы открыли в техникуме имени Гагарина в Дзержинском

В Дзержинском, в здании техникума, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина, состоялось торжественное открытие мурала, посвященного 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Глава отметил, что студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина создали художественное произведение, которое стало данью памяти. В своей работе они объединили образы героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. «Благодарю студентов и педагогический коллектив во главе с директором Ольгой Александровной Клубничкиной за эту важную инициативу и ее воплощение», — отметил Владимир Волков.
В этот же день для студентов провели «Урок мужества». Руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Кулагин и ветеран спецоперации Николай Чернобровкин, рассказали о своем пути, поделились личными историями, продемонстрировали военную экипировку и ответили на вопросы студентов.
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