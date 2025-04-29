Мурал к 80-летию Великой Победы открыли в техникуме имени Гагарина в Дзержинском

В Дзержинском, в здании техникума, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина, состоялось торжественное открытие мурала, посвященного 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава отметил, что студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина создали художественное произведение, которое стало данью памяти. В своей работе они объединили образы героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. «Благодарю студентов и педагогический коллектив во главе с директором Ольгой Александровной Клубничкиной за эту важную инициативу и ее воплощение», — отметил Владимир Волков.