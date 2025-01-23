Муниципальный депутат в Подольске передал бойцам СВО ноутбук для работы с БПЛА

Депутат городского округа Подольск Евгений Исаев откликнулся на просьбу матери участника СВО и приобрел ноутбук для работы с беспилотными летательными аппаратами. Техника была передана командиру взвода БПЛА из Подольска, который сейчас выполняет боевые задачи на передовой.

Евгений Исаев сообщил, что с просьбой в приобретении ноутбука для выполнения боевых задач на фронте к нему обратилась мама одного из участников специальной военной операции. Он решил поддержать инициативу и за собственные средства приобрел технику. Депутат подчеркнул важность оказания помощи бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО.

Напомним, ранее он уже направил гуманитарную помощь военнослужащим 1-й Славянской бригады ВС РФ. В состав груза вошли более пяти тысяч банок консервов и свыше 17,5 тысячи бутылок горной питьевой воды.