Муниципальные депутаты в Люберцах передали гуманитарную помощь в Преображенский собор

Муниципальные депутаты «Единой России» Вячеслав Губин и Леонид Слонимский передали Преображенскому собору более двух тонн гуманитарной помощи. Часть партии отправят в Бердянскую епархию РПЦ для поддержки мирных жителей, оказавшихся в зоне гуманитарного риска.

Муниципальные депутаты передали продовольствие, предметы первой необходимости и медицинские наборы.

«Это очень важная инициатива. Всего в акции приняли участие более 50 добровольцев, и мы уже собрали более двух тонн гуманитарной помощи для нуждающихся. Я искренне благодарен всем, кто поддержал этот процесс. Вместе мы можем оказать реальную помощь нашим бойцам и мирным жителям», — отметил депутат окружного Совета Вячеслав Губин.

Леонид Слонимский добавил, что более 500 человек в ближайшее время получат поддержку благодаря этой акции.