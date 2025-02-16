«Мрачнее тучи». В России отметили провал антироссийской стратегии Бербок

Сенатор Пушков: ставка Бербок на войну с Россией стала обваливаться на ходу

Глава МИД Германии Анналена Бербок осознала, что ее ставка на «войну с Россией», о которой она публично заявляла, разваливается на глазах, что красноречиво передает ее мрачное лицо. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что стратегия и политическая линия Бербок, направленная на «войну с Россией», утрачивает актуальность и устойчивость, «обваливаясь на ходу».

«А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи», — иронично отметил он.

Пушков прокомментировал общение главы немецкого МИД с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

У Бербок было недовольное лицо и она опять призвала усилить давление на Россию, проигнорировав планы Москвы и Вашингтона сесть за стол переговоров и урегулировать украинский конфликт.

До этого Бербок негативно восприняла предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку».

В начале года сенатор высмеял пиар-поездку Бербок и ее французского коллеги Жана-Ноэля Барро в Сирию. Он опубликовал снимок с переговоров, на котором изображение немецкого министра было размыто.