«Можно у вас попросить спичек?» Комроты рассказал, как боец ВСУ попал к ним в плен

В ЛНР украинский военный пытался найти спички, но по ошибке попал на позиции к российским бойцам, где для него и закончились боевые действия. Об этом случае ТАСС рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон.

Солдат ВСУ подошел к российскому наблюдательному пункту. Все произошло в 2023 году.

«Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: „Заберите оружие и запустите“. Заходит. „А можно у вас попросить спичек?“. Я говорю: „Конечно“», — вспомнил Харитон.

Командир роты отметил, что тогда они поняли, кого видят перед собой. Украинский боец тоже догадался, что ошибся и попытался уйти. Только российские военные ему не позволили, сказав, что конкретно для него бои уже закончились.

