Мотоцикл, рации и бинокли передали из Подольска в зону СВО

Администрация Подольска и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО регулярно помогают участникам спецоперации. Недавно на фронт передали мотоцикл, рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества по городскому округу Подольск Светлана Мясина на одной из выездных администраций для участников специальной военной операции попросила купить мотоцикл для супруга, который находится на фронте. Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске Игорь Науменков и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин передали бойцам транспортное средство.

Супруга еще одного защитника с позывным Каскад обратилась в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО с просьбой собрать гуманитарную помощь для фронтовой разведки, где служит ее муж. Военнослужащим были необходимы рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета. Сотрудники администрации Подольска и члены Ассоциации ветеранов СВО оперативно собрали нужное оборудование.

Каждый, кто желает помочь бойцам специальной военной операции, может принести гуманитарную помощь в Волонтерский центр по адресу: улица Ульяновых, дом № 1. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (4967) 50-04-93. Посильную финансовую помощь принимают в благотворительном фоне «Культурное развитие молодежи города Подольска».