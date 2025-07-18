Мотоцикл отправили в зону СВО из Балашихи

Заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков вместе с сотрудниками управления строительного комплекса администрации округа передал очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В этот раз защитникам Отечества отправили мотоцикл марки Racer.

В составе гуманитарного груза бойцам доставят также современные детекторы дронов, маскировочные сети, изготовленные волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи», и другие необходимые на фронте материалы и оборудование.

Напомним, что в Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в общественных приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Подробную информацию о дополнительных пунктах сбора и перечне необходимых для фронта вещей можно найти на официальном сайте волонтерского центра Московской области volonter.mosreg.ru. Такая системная работа по сбору и доставке помощи помогает поддерживать защитников и вносит значительный вклад в общее дело.