Мособлдума вручила почетную грамоту ветерану СВО из Люберец

В КДЦ «Заря» в Балашихе под руководством председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова состоялся круглый стол, посвященный мерам социальной поддержки ветеранов СВО, проживающих в Московской области. Участником мероприятия стал активный житель городского округа Люберцы, доброволец специальной военной операции Павел Руднев.

В рамках встречи участники обсудили вопросы реабилитации бойцов в центрах «Ясенки» и имени Мещерякова, организацию бесплатного детского отдыха в лагере «Литвиново», адаптацию жилья для ветеранов с инвалидностью, а также меры поддержки бизнеса, трудоустраивающего участников СВО.

По итогам круглого стола Павел Руднев сообщил о ряде инициатив, выдвинутых участниками: запрет на свободную продажу муляжей наград, расширение бесплатной реабилитации на семьи без вести пропавших, а также учреждение региональной награды для матерей героев.

В завершение мероприятия Павел Руднев был удостоен Почетной грамоты Московской областной Думы за военно-патриотическую работу по воспитанию молодежи и активную общественную деятельность. Он принимал участие в СВО в составе добровольческого формирования, регулярно организует сбор и доставку гуманитарной помощи в зону боевого соприкосновения.

В Подмосковье в настоящее время действует 77 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.