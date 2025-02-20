Мособлдума расширила льготу по транспортному налогу для участников СВО

Мособлдума расширила действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Теперь за 2024 год налог не нужно платить за одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил, а за 2025 год — до 200 лошадиных сил.

«Льгота будет распространяться на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в СВО в составе добровольческих формирований, сотрудники Росгвардии, полиции», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, все участники специальной военной операции выполняют свой священный долг перед родиной, социальные гарантии для них всех должны быть равны. На данный момент льготой уже воспользовались более 780 человек, и их число будет расти.

Налоговая применяет льготу автоматически. Если этого не произошло, можно подать заявление в налоговую или через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.