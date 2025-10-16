Мособлдума поддержала присвоение Юрию Мизерному звания почетного жителя региона

Депутаты Московской областной думы единогласно поддержали ходатайство о присвоении звания почетного гражданина Герою Российской Федерации и члену Общественной палаты региона Юрию Мизерному. Преданность родине он не раз доказывал делами.

С начала 2022 года Юрий Мизерный проводил сбор гуманитарной помощи и доставлял ее в Донецкую и Луганскую народные республики.

«В ноябре того же года добровольно подписал контракт и ушел воевать в зону СВО», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он стал оператором беспилотника и уничтожил 10 вражеских танков, 13 боевых бронированных машин и живую силу, корректируя огонь артиллерии.

«Проявил мужество и героизм при эвакуации однополчан — выносил с поля боя раненых боевых товарищей. За отвагу и профессионализм был трижды награжден орденом Мужества. В 2023 году ему присвоено звание Героя России», — отметил спикер.

Юрий Мизерный как член Общественной палаты Московской области активно работает с молодежью и казачьими организациями, а также занимается благотворительными инициативами.

«Безусловно, он заслуживает присвоения этого звания. Такие жители Подмосковья, как Юрий Сергеевич, — наша гордость и пример для подрастающего поколения», — отметил Игорь Брынцалов.

Отметим, что Юрий Мизерный живет в Павловском Посаде. Он является членом Московского казачьего войска и руководит фондом «Зов добра». За его плечами три высших образования — в сферах права, управления персоналом и юриспруденции.