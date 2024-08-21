Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали работать в штатном режиме и сняли ограничения на полеты, которые вводили из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее данным, ограничения действовали 21 августа с 02:31 ночи до 06:30 утра. Из-за введенных мер на запасные аэродромы ушли восемь самолетов.

В Росавиации подчеркнули, что московские воздушные гавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Системы противовоздушной обороны в ночь на 21 августа ликвидировали над российскими регионами 45 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 11 сбили над территорией Московской области, уточнило Минобороны. Над Брянской областью нейтрализовали 23 дрона, над Белгородской — шесть, над Калужской — три, а над Курской — два.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что это была одна из самых масштабных попыток ВСУ атаковать столицу, сообщил RT.