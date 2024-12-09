Москалькова заявила переговорах с Украиной по возвращению нескольких пропавших курян

Судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области удалось установить. Аппарат омбудсмена ведет переговоры с Украиной по их возвращению в Россию, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников», — добавила она.

По словам Москальковой, большинство пропавших курян нужно искать в Суджанском районе. Также ведутся переговоры об эвакуации россиян через Украину или Белоруссию.

«Здесь работает и администрация президента, и наши спецслужбы. Я нахожусь в диалоге с украинской стороной», — отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области, которых ВСУ вывезли после нападения на регион в августе 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это результатом очень сложных переговоров.