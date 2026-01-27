Москалькова заявила об установке местонахождения более 2 тысяч пропавших военных

Местонахождение более 2000 объявленных без вести пропавшими после начала СВО российских солдат установили. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что результата удалось добиться благодаря совместной работе с международными гуманитарными организациями и Министерством обороны.

«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые — в госпитале», — заявила Москалькова.

Омбудсмен обратила внимание, что сейчас важно передать эти данные родным и близким обнаруженных военнослужащих. Она добавила, что эта работа стала приоритетной.

На минувшей неделе уполномоченный по правам человека при президенте России объявила об установке местонахождения 1,4 тысячи пропавших жителей приграничных районов Курской области. Она подчеркнула, что продолжились поиски еще 452 человек.