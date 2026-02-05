Самолет с вернувшимися по обмену военнопленными приземлился в Подмосковье

Самолет с группой военнопленных, вернувшихся в Россию в рамках обмена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

В Минобороны России сообщили, что 5 февраля Москва и Киев провели обмен по формуле 157 на 157. Украина передала России 157 военнослужащих, российская сторона, в свою очередь, вернула такое же число пленных бойцов ВСУ. Вместе с военными на родину вернулись и трое жителей Курской области, которые удерживались украинской стороной.

Перед прилетом в Россию освобожденных доставили в Белоруссию, где им оказали первую психологическую и медицинскую помощь. Теперь военнослужащие пройдут лечение и курс реабилитации уже в медицинских учреждениях Минобороны.

В организации обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.