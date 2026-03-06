«Мама, привет!» Сотни российских солдат вернулись из украинского плена

В Подмосковье приземлились самолеты с 300 вернувшимися из плена военными России

В Подмосковье приземлились самолеты с 300 российскими военными, которых освободили из украинского плена. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Бойцов вернули на Родину спецбортами Ил-76МД. Самолеты успешно сели на одном из аэродромов в Московской области вечером в пятницу, 6 марта 2026 года.

Ранее военнослужащие находились на подконтрольной Киеву территории.

Министерство обороны отметило, что вернувшиеся домой военные передали поздравления с наступающим 8 марта своим мамам, женам и дочерям.

«Мама, привет! Я обменялся, все нормально, жив, здоров», — сказал один из бойцов на камеру.

В пятницу, 6 марта, Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими. С украинской территории вернулись 300 российских военных, такое же количество солдат ВСУ Москва передала Киеву.

В Минобороны России добавили, что «посреднические усилия гуманитарного характера» оказали ОАЭ и США. Обмен в формате «500 на 500» анонсировал Владимир Мединский, первая группа россиян вернулась накануне.