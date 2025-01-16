Москалькова провела четырехстороннюю встречу с участием омбудсмена Украины

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова провела первую четырехстороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и главами региональных делегаций МККК в России Борисом Мишелем и на Украине Юргом Эглином. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Главной темой стал розыск пропавших без вести жителей Курской области. Также стороны обсудили передачу гуманитарной помощи, воссоединение семей и условие содержания пленных.

«Состоявшийся диалог — большой шаг к укреплению доверия, реализации конкретных совместных действий во имя защиты прав человека на жизнь и безопасность», — подчеркнула омбудсмен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с начала августа в региональное управление полиции поступило почти 1,2 тысячи заявок на розыск местных жителей. Из них 240 человек, по его словам, удалось найти.