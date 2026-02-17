Москалькова попросила разрешить увольнять по семейным ситуациям бойцов без контракта

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила расширить право на увольнение по семейным обстоятельствам для участников СВО, не заключивших контракт с Минобороны. Об этом она заявила на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике, сообщил ТАСС .

«Хотели бы попросить вас поддержать нашу инициативу распространить право на тех, кто не заключил контракт с Минобороны, на увольнение в чрезвычайных семейных обстоятельствах», — сказала Москалькова.

Сейчас существует различие между двумя категориями мобилизованных: теми, кто подписал контракт, и теми, кто этого не сделал. По словам Москальковой, контрактники могут уволиться в чрезвычайных семейных обстоятельствах, а у военнослужащих без контракта такой возможности нет.

Проблема особенно остра в случаях, когда на иждивении бойца остается тяжелобольной родственник или инвалид первой группы, требующий постоянного ухода.

