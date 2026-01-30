Минобороны обновило список болезней для негодных к контракту

Новый список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе россияне не могут заключить контракт во время мобилизации, в военное время и в период военного положения, увеличился на 35 пунктов. Утверждающий новый реестр приказ за подписью главы Министерства обороны Андрея Белоусова разместили на портале нормативно-правовых актов .

Среди новых заболеваний, которые закрывают возможность заключить контракт на военную службу, оказались врожденные аномалии развития аорты, болезни артерий и вен, лимфатических узлов, переломы позвоночника, рук и ног, если они повлекли нарушение функций.

Кроме того, на контрактную службу не возьмут россиян со стойким понижением слуха, дефектами кистей и пальцев рук, заболеваниями челюстей и зубов и инородными телами в черепе или головном мозге.

В последний раз список заболеваний для ограниченно годных к военной службе россиян Министерство обороны обновило 13 сентября 2023 года. Тогда в него включили 26 пунктов, среди которых оказались открытая форма туберкулеза, гепатиты B и С, а также ВИЧ.