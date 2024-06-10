Москалькова отчиталась перед Путиным о работе с обращениями по СВО

Путин заслушал доклад омбудсмена Москальковой об итогах работы с участниками СВО

Фото: Пресс-служба Кремля

Аппарат уполномоченного по правам человека в России решил несколько тысяч вопросов, связанных с судьбой участников спецоперации. Омбудсмен Татьяна Москалькова отчиталась перед президентом Владимиром Путиным о работе за год, сообщила пресс-служба Кремля.

«Люди обращаются к нам за помощью в силу особой ситуации. Это эвакуированные, которые на нашей территории остаются в пунктах временного размещения, и, конечно, члены семей участников СВО и участники СВО», — сказала она.

Москалькова сообщила, что аппарат омбудсмена запустил круглосуточную горячую линию и создал специализированное подразделение. Она сказала, что поступило много обращений по пропавшим без вести, пленным, выплатам, оказанию медпомощи. Нескольким тысячам человек удалось помочь.

Омбудсмен продолжила диалог с украинским коллегой и обменялась с ним списками пропавших без вести. По ее словам, удалось установить судьбу более 100 человек. Кроме того, уполномоченные договорились посещать военнопленных — за это время они побывали у более чем 1700 человек и начали взаимную передачу вещей из дома.

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