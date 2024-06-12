Москалькова назвала одну из главных проблем бойцов СВО

Омбудсмен Москалькова: свыше шести тысяч бойцов СВО уволили по семейным причинам

Фото: РИА «Новости»

Одну из главных проблем участников специальной операции раскрыла уполномоченный по правам человек в России Татьяна Москалькова. Она поделилась подробностями с Life.ru.

По словам омбудсмена, у бойцов СВО возникают трудности с увольнением — прекращением контракта по семейным обстоятельствам. Этот вопрос решают аттестационные комиссии на основании указа президента России Владимира Путина.

Уже более шести тысяч бойцов уволили по семейным причинам. Каждая ситуация — это спор аргументов и мотивов, отметила Москалькова.

Аппарат уполномоченного по правам человека решил несколько тысяч вопросов, связанных с судьбой участников спецоперации. На горячую линию поступило много обращений по пропавшим без вести, пленным, а также по выплатам и оказанию медпомощи.

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