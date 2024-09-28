Мошенники представлялись бойцами «Ахмата» и собирали деньги на машину

Мошенники, представлявшиеся бойцами спецназа «Ахмат», за короткое время смогли обманом заработать на дорогой автомобиль. Об этом генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что эти преступники смогли ввести в заблуждение желавших помочь армии ВС России и выманить у них определенную денежную сумму на дорогостоящее авто

«Бессовестно вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро „заработали“ немало денег», — написал Алаудинов.

Командир спецназа подчеркнул, что «Ахмат» никогда не объявлял о сборах на технику и экипировку, ведь его в полной мере поддерживают власти Чечни. Он отметил, что любые публикации о необходимости помочь данному отряду являются ложными.

Алаудинов ранее опроверг слухи о том, что его якобы взяли в плен в зоне спецоперации. Он сравнил себя со львом, наблюдающим за тем, как лают собаки.