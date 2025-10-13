Мошенники начали обманывать родственников пропавших военных

Злоумышленник, представляющийся Олегом Романовичем, предлагает поиски бойцов за сумму от девяти до 18 тысяч рублей. Издание прислало к нему журналистку под видом родственницы пропавшего военного. Для поиска мужчина запросил имя, отчество и фамилию бойца, а также номер его воинской части.

Когда журналистка сделала вид, что засомневалась, Олег Романович предложил ей внести задаток, чтобы он сразу же начал поиски. Чтобы доказать эффективность работы, его подельники прислали ссылку на группу с отзывами.

Журналистам удалось узнать, что пользователь, от имени которого вели диалог, состоит в группе, где подписчиков учат обманывать россиян, примеряя на себя разные личины. Военные юристы рассказали, что для поиска бойцов есть специальная группа, но за свою работу она не берет денег с родственников пропавших.

Ранее тело российского бойца, который ценой своей жизни спас сослуживца, нашли только через год.