Российский боец спас сослуживца и пропал без вести на 400 дней

Российский военнослужащий Валерий Богатов погиб, выполняя боевую задачу в районе Макеевки Сватовского района. Он спас сослуживца, вызвав огонь на себя. Позже его объявили пропавшим без вести. Только через 400 дней останки солдата обрели покой в Ярославской области. об этом сообщило издание Progorod76 .

Богатов два года назад отправился добровольцем на фронт. Друзья говорят, что он всю жизнь мечтал о службе Родине и не смог остаться в стороне.

«Младший сержант Богатов Валерий Николаевич с позывным Богатик в должности оператор ПТУР выполнял блестяще боевые задачи в районе Нововодяное ЛНР. В апреле 2024 года вместе со своим подразделением выдвинулся на новые рубежи выполнения боевых задач в районе Балки-Журавки», — рассказала сестра его жены Надежда Волкова.

По приказу командования Валерий отправился штурмовать укрепленный населенный пункт Макеевка в Сватовском районе Луганской области. Во время выполнения боевой задачи противник открыл огонь из артиллерийских установок, минометов и FPV-дронов по позициям взвода. Валерий, тяжело раненый, увидел приближающиеся дроны с боеприпасами. Он решил отвлечь их внимание, чтобы спасти товарища. Выйдя на связь по рации, он вызвал огонь на себя. В своих последних словах Богатик попрощался с ребятами и поблагодарил их.

Мужчину объявили пропавшим без вести. Его останки нашли спустя 400 дней. Близкие вспоминают, что Валерий был добрым, отзывчивым человеком. Он всегда старался помочь семье, многое делал своими руками, обустраивая их быт. Любил животных, особенно собак. Они были с ним до конца жизни. Даже на фронте псы не оставляли его — бегали за фронтовой машиной и сидели в окопах рядом.