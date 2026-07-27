Мошенники использовали образ главы Удмуртии Бречалова для создания дипфейка

Дипфейк с участием главы Удмуртии Александра Бречалова распространился в региональных пабликах в социальных сетях после атаки беспилотников в понедельник, 27 июля. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин .

Он пояснил, что авторы вброса использовали обработанное нейросетями видео с руководителем региона, который якобы призвал жителей запасаться бензином из-за повреждения узла хранения и распределения топлива.

В Центре управления регионом республики заявили, что в качестве основы мошенники использовали видео Бречалова с заседания с главами муниципалитетов от 24 июля.

С помощью нейросети злоумышленники подложили фейковый голос и изменили мимику на кадрах. Целью вброса назвали попытку посеять панику среди жителей республики.

Бречалов 27 июля заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку вражеских беспилотников за последнее время.