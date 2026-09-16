Мосгорсуд освободил обвиняемых по делу об атаке на аэродромы дальнобойщиков

ТАСС: суд освободил обвиняемых по делу об атаке на аэродромы дальнобойщиков

Московский городской суд освободил из-под ареста четверых водителей грузовиков, фигурантов дела об атаке на военные аэродромы с применением беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемым изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Адвокат одного из них Александра Зайцева Оксана Ольгердт пояснила, что дело в отношении ее подзащитного не прекратили.

Дальнобойщики 1 июня 2025 года перевозили каркасные дома, под крышами которых были спрятаны FPV-дроны. Когда машины приблизились к военным аэродромам, беспилотники вылетели и атаковали.

Организовали теракт завербованные СБУ Артем и Екатерина Тимофеевы. Следствие обвинило водителей в пособничестве, но они не признали вину. Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и отправила дело на доследование.

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