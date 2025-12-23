Доигрались? Украину начали отрезать от Черного моря

Ударами по портовой и транспортной инфраструктуре в Одесской области Украину постепенно отрезают от Черного моря. Такое мнение высказал в Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского „теневого флота“», — написал он.

По словам репортера, разрушение моста в селе Маяки осложнило логистику из портов на Дунае. Перебои с электроэнергией влияют на работу морских гаваней. Кроме того, недавний удар по порту «Южный» на время полностью приостановил прием и отправку судов.

Все это значительно бьет по бюджету Украины, поскольку через дунайские порты за границу уходит до 60% экспорта страны, пишет Коц. Со временем страна рискует стать полностью зависимой от вливаний денег из-за рубежа, добавил он.

Ранее в порту Одессы загорелся танкер, перевозивший электрогенераторы.