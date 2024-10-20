Мощный взрыв прогремел в Бердянске

В Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.
По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны по вражескому беспилотному летательному аппарату.
«В Бердянске громко», — написал Рогов.
По его словам, громкий взрыв прозвучал в отдельных районах города.
Днем 19 октября стало известно об атаке ВСУ дронами-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. БПЛА сбросили взрывное устройство, жительница населенного пункта получила легкое ранение.
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