Мощный взрыв прогремел в Бердянске

Рогов сообщил о мощном взрыве в Бердянске

В Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале .

По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны по вражескому беспилотному летательному аппарату.

«В Бердянске громко», — написал Рогов.

По его словам, громкий взрыв прозвучал в отдельных районах города.

Днем 19 октября стало известно об атаке ВСУ дронами-камикадзе на село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. БПЛА сбросили взрывное устройство, жительница населенного пункта получила легкое ранение.