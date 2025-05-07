Мощный пожар в Киеве после взрывов сняли на видео

Появилось видео мощного пожара в Киеве, начавшегося после серии ночных взрывов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На видео можно увидеть бушующее пламя и поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло в Соломенском районе украинской столицы. Вспыхнуло складское помещение. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что взрывы также прозвучали в Днепропетровской области. По предварительной информации, массированный удар нанесли по объектам в Павлограде.

Сигналы воздушной тревоги сработали и в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.