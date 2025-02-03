Под Белгородом и Курском сбили три украинских дрона

МО: системы ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской и Курской областями

Три украинских беспилотника уничтожили над двумя регионами России днем 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее один дрон нейтрализовали над акваторией Каспийского моря. Никто из жителей не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

В ночь на 1 марта в разных регионах России системы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников. Больше всего дронов было сбито в Ростовской области — 27 единиц. В Волгоградской области уничтожили 25 беспилотников, в Астраханской — семь, в Воронежской — пять. Также четыре БПЛА сбили под Белгородом, а два — под Курском.

На территории НПЗ в Волгоградской области вспыхнул пожар после атаки дронов ВСУ. В результате массированной атаки на регион никто не пострадал, но наблюдались временные проблемы с электричеством.