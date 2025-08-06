После атаки БПЛА в Ростовской области почти 200 жителей остались без света

Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Ростовской области, в результате ЧП получили повреждения электропередачи, десятки домов оказались обесточены. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах», — написал он.

В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтники займутся работами днем. Обошлось без пострадавших.

В станице Тацинской после атаки БПЛА загорелась трава недалеко от жилого дома. Эвакуировали три семьи. Огонь уже потушили, никто не пострадал.

Ранее жители Брянска сообщили 360.ru, что в небе прозвучала серия мощных взрывов. Атака началась примерно в 05:00.